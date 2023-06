Secretário de segurança pública de SP vê policiais desmotivados por decisões judiciais: ‘Estão enxugando gelo’

Guilherme Derrite participou do ‘Direto ao Ponto’ nesta segunda-feira, 26, e comentou um pouco sobre sua gestão

Na noite desta segunda-feira, 26, o secretário de segurança pública do Estado de São Paulo, o deputado federal Guilherme Derrite (PL), participou do programa ‘Direto ao Ponto‘, da Jovem Pan News, e falou sobre os avanços da área em sua gestão e o que pensa sobre as decisões judiciais que ‘engessam’ a atividade policial. Segundo o ex-policial militar, os policiais do Estado estão desmotivados e isso é perigoso. “O que me motivou entrar na vida política com a sensação de enxugar gelo no dia a dia, na atividade policial, e eu pensei ‘o problema está na lei, vou me candidatar’ a uma vaga no Congresso. Fui eleito deputado federal e assumi essa bandeira”, explicou. “Isso gera um reflexo muito negativo nos nossos policiais. Nós tivemos uma decisão recente do STJ, num caso da equipe de Rota, com 2kg de droga. Um indivíduo com mochila saiu correndo da viatura, ou seja, não existe infundada suspeita nesse caso, existe algo concreto. O policial abordou, realizou a prisão e o advogado de defesa recorreu. O STJ disse que não era motivo para realizar uma abordagem no indivíduo que deu fuga. Algumas decisões das Cortes superiores estão causando não somente uma instabilidade jurídica, eles estão inviabilizando o serviço policial no Brasil”, ressaltou.

“O que eu posso fazer é continuar motivando meu policial a não desistir”, afirmou. Derrite acredita que a desmotivação pode resultar na decadência do trabalho ou até na desistência de possíveis candidatos à corporação. Ele também falou sobre as câmeras nos uniformes da PM e como elas têm um papel importante. De acordo com p secretário, mais câmeras serão implementadas até o fim do ano. Além disso, Derrite falou sobre a Cracolândia, PCC e o combate às drogas. O ‘Direto ao Ponto’ é um programa semanal que vai ao ar toda segunda-feira, às 21h30.

