Senador Jorge Seif cita possibilidade de impeachment de ministro Barroso: ‘Está nas mãos do Pacheco’

Parlamentar participou do programa ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira, 21, e comentou sobre a atuação do STF, reforma tributária e o futuro da agropecuária brasileira

Nesta segunda-feira, 21, o senador Jorge Seif (PL), de Santa Catarina, participou do programa ‘Direto ao Ponto‘, da Jovem Pan News, para debater os principais pontos da política brasileira e da agropecuária. Questionado sobre a atuação do STF (Supremo Tribunal Federal), Seif disse que entrou com pedido de impeachment contra o ministro Luís Roberto Barroso, ao lado de 70 deputados e quase 30 senadores. “Não tenho nada contra ele, nunca me fez nada, é simplesmente para que ele cumpra os artigos constitucionais que ele não poderia estar em um evento político falando de política [no Rio Grande do Sul], como o próprio Pacheco falou. E ele esteve agora no MP dando uma palestra, falando que hoje o Supremo tem outro poder, tem outra visibilidade, tem um papel muito maior na República Federativa do Brasil, então eles estão se atribuindo poder e os parlamentares estão olhando, contemplando e nada fazem. Se não vai no diálogo, nós não podemos aceitar mais esse avanço”, declarou. Perguntado se o impeachment estaria próximo, o senador revelou. “Só o presidente Rodrigo Pacheco pode responder. Tá lá na mesa do Senado, não foi engavetado. É uma decisão da mesa, eles têm que analisar a nossa acusação e precisam determinar [se vai votar]. Não são eles que vão caçar um ministro do Supremo, eles precisam colocar no Plenário e os 80 senadores vão dizer sim ou não”, concluiu.

