Sergio Moro é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Moro deixou o governo federal e acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal



O programa “Direto ao Ponto” entrevistará nesta segunda-feira, 14, o pré-candidato do Podemos à Presidência da República Sergio Moro. Jurista e professor de pós-graduação na Unicuritiba e Uniceub – Centro Universitário de Brasília, Moro foi juiz federal na 13ª Vara de Curitiba, responsável pela Operação Lava Jato, uma das maiores investigações de corrupção da história do país. Em 2017, o então magistrado condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre 2019 e 2020, o agora presidenciável ocupou o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro. Na entrevista, Moro será questionado sobre seu projeto política, sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto e a anulação de suas condenações no âmbito da Lava Jato. Apresentado por Augusto Nunes, a entrevista começará às 21h30. Participarão da bancada Leda Nagle, jornalista e apresentadora, Paula Leal, editora do site da Revista Oeste, José Maria Trindade, comentarista da Jovem Pan, e Fabio Zanini, editor do Painel, da Folha de S. Paulo.