Tarcísio de Freitas vê Cracolândia como ‘problema mais complexo’ de SP e quer ‘combate firme’ contra tráfico de drogas

Governador participou do programa ‘Direto ao Ponto’ nesta segunda-feira, 20, e detalhou plano com cinco medidas para acabar com o que ele chamou de ‘chaga’

Vinicius Freitas/Governo do Estado de São Paulo Governador participou do programa Direto ao Ponto nesta segunda-feira



Na noite desta segunda-feira, 20, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou do programa ‘Direto ao Ponto‘, da Jovem Pan News, para falar sobre os desafios de sua gestão e o que pensa para a maior cidade da América Latina nos próximos quatro anos. Entre os assuntos debatidos, o governador foi perguntado sobre como resolver a questão da Cracolândia, no centro da capital, e expôs um plano de medidas que abrange o combate ao tráfico de drogas, a assistência aos adictos e uma revitalização da região. “Entendo que esse é um dos problemas mais complexos que nós temos hoje em São Paulo e só vamos resolver isso alinhando uma série de políticas públicas. Primeiro, de fato, um combate intransigente e firme ao tráfico de drogas. A política de segurança pública é fundamental e vai envolver uso de tecnologia, caçar os registros de hotéis que servem só para venda de drogas, endurecer esse combate, instalar câmeras inteligentes para aumentar o monitoramento naquela região”, explicou o governador, que ainda detalhou mais três pontos. “Precisamos entender como fazer essa busca ativa e tenho que ter várias portas abertas. Tenho que ter pessoas especializada para fazer a abordagem daquela pessoa que está na rua e tenho que dar para ela o que está precisando. O que ela quer? Ela quer encontrar a família? Ela quer a desintoxicação? Terceiro, preciso de uma política de habitação. Ninguém vai para a rua para consumir droga, ele consome droga porque está na rua. Então eu preciso dar teto, a política de habitação vai ser fundamental. E quarto, eu preciso dar treinamento, porque não adianta ele se tratar e não ter perspectiva”, completou.

Tarcísio ainda pontuou sobre a revitalização do centro que considera a ‘questão fundamental’ que permeia as outras. “A gente tem que fazer obra, a gente tem que melhorar a iluminação pública. A ideia é levar o Centro Administrativo de São Paulo na região da Princesa Isabel para levar o poder pra lá, trazer o movimento de pessoas. São movimentos que estão vislumbrando para começar a combater essa chaga”, disse. Questionado sobre a internação compulsória e como o Judiciário é contra a questão, o governador acredita que pode conseguir uma aprovação. “Tenho conversado essa questão com promotores. Do mesmo jeito que eu tenho promotores contra a internação compulsória, outros acham que é necessário. Eu também acho necessário porque estamos falando de um pacote de medidas. Tem aquele que terei que internar compulsoriamente porque ele perdeu o livre-arbítrio, porque a vida dele está em risco e eu preciso proteger a vida dele e entrar com essa internação”, explicou. Ainda na conversa, Tarcísio citou as obras de moradia para o litoral norte após as fortes chuvas de janeiro, seu relacionamento com o presidente Lula, a privatização do Porto de Santos e demais questões nacionais. O ‘Direto ao Ponto’ vai ao ar toda segunda-feira, às 21h30 (horário de Brasília) na TV JP News, site da Jovem Pan, rádio FM 100.9 e AM 620 e no aplicativo Panflix.

