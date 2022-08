‘Tem mudança de caráter’, diz Guilherme Fiuza sobre falta de posicionamentos

Jornalista e escritor participou do programa ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira, 29, e falou sobre seu novo livro, pandemia e política

Reprodução/ Youtube Guilherme Fiuza foi entrevistado pela bancada do Direto ao Ponto



O jornalista e escritor Guilherme Fiuza participou do programa ‘Direto ao Ponto‘, desta segunda-feira, 29, para falar sobre seu novo livro Passaporte 2030 – O sequestro silencioso da liberdade, pandemia e política brasileira. Um dos temas principais do seu novo trabalho é a liberdade de expressão e, quando questionado sobre o porquê hoje as pessoas não se pronunciam verdadeiramente, não dão sua opinião, o jornalista respondeu. “Sem querer dar uma de antropólogo, tem uma mudança de caráter. Várias dessas omissões vão bater no caráter, é possível ver. Se você não reage, não é só o medo. É uma vontade de aderir”, disse. “Para pertencer tem que estar atualizado. Acho que isso passou do ponto. Agora tem quem prefira pertencer e ser atualizado do que exercer seu senso crítico”, completou.

Assista à entrevista da íntegra: