Wilson Witzel é o próximo convidado do Direto ao Ponto

Augusto Nunes e bancada sabatinam governador afastado do comando do Rio de Janeiro

O Direto ao Ponto vai ao ar todas as segundas-feiras das 21h30 às 23h e é transmitido pelo canal Jovem Pan News



Após uma estreia arrebatadora no dia 28, com participação do vice-presidente Hamilton Mourão, o programa Direto ao Ponto, comandado por Augusto Nunes, recebe na próxima segunda-feira, 05, o governador afastado do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Na pauta estão os desafios de seu mandato e as complicações na linha de frente ao combate à pandemia. Witzel terá 90 minutos para se defender da acusação de corrupção que ocasionou seu afastamento do Palácio da Guanabara. Além de Augusto Nunes, Witzel será sabatinado também por uma bancada de jornalistas composta por José Maria Trindade, da Jovem Pan de Brasília, Luís Ernesto Lacombe, da Rede TV, Percival de Souza, da TV Record e Isabele Benito, apresentadora SBT Rio.

A estreia do Direto ao Ponto, na segunda-feira passada, bateu recorde de audiência no horário nobre e ultrapassou seu concorrente direto, o Roda Viva, da TV Cultura. Enquanto estava no ar, o programa alcançou um público de mais de 60 mil telespectadores simultâneos no canal Jovem Pan News, no Youtube. O Direto ao Ponto vai ao ar todas as segundas-feiras das 21h30 às 23h e é transmitido pelo canal Jovem Pan News, no Youtube.