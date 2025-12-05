Jovem Pan > Programas > Documento Jovem Pan > Documento Jovem Pan apresenta especial sobre Seo Tuta neste sábado

Programa vai ao ar no dia 6 de dezembro, às 21h, na Jovem Pan News

  • 05/12/2025 12h00
Acervo/Jovem Pan Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o "Seo" Tuta, fundador da Jovem Pan Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o "Seo" Tuta, fundador da Jovem Pan

Um ano após a morte de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Seo Tuta, a Jovem Pan exibe um especial do Documento Jovem Pan em homenagem a um dos maiores ícones da comunicação brasileira. O programa vai ao ar neste sábado (6), às 21h, e traz depoimentos emocionantes de familiares, amigos e personalidades que conviveram com o fundador da Jovem Pan, revelando detalhes marcantes de sua trajetória e legado no rádio e no jornalismo nacional.

A edição será exibida na Jovem Pan News, com distribuição multiplataforma no Panflix, YouTube da Jovem Pan, rede de rádios e canais Fast Channel.

 
