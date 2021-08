AO VIVO: Paulo Guedes dá entrevista ao ‘Economia em Foco’

Ministro da Economia fala com a apresentadora Denise Campos de Toledo

Edu Chaves/Estadão Conteúdo



O ministro da Economia, Paulo Guedes, insiste que não existe uma alternativa que não seja propor a PEC dos precatórios, que prevê o parcelamento de dívidas muito altas. Em entrevista exclusiva ao programa Economia em Foco, da Jovem Pan, Guedes falou com a jornalista Denise Campos de Toledo sobre os principais temas que tem causado instabilidade no mercado financeiro, como a reforma tributária. O chefe da pasta criticou os interesses coorporativos que atuam contra as mudança no imposto de renda. A votação da proposta ficou para a próxima semana.

“A PEC do precatório foi feita para cumprir o acordo fiscal. Foi para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então, você está dando previsibilidade. Não teve nada a ver com o Bolsa Família, o movimento em si. O Bolsa Família já estava orçado no valor que vai ter, já estava tudo certo. De repente, um valor de R$ 90 bilhões atingiu uma economia de um valor discriminado para tocar o governo todo são R$ 96 bilhões. Quer dizer, só o precatório ai já é do mesmo tamanho do orçamento federal inteiro”, afirmou o ministro. A entrevista completa pode ser conferida às 15 horas desta sexta-feira, 13, nos canais da Jovem Pan e no aplicativo Panflix.

