AO VIVO: Jovem Pan exibe especial ‘Liberdade de Expressão’; assista

Com as presenças de Cristina Graeml, José Carlos Bernardi e Thaméa Danelon, programa será transmito pelas rádios AM e FM de São Paulo, pela Rede JP News, no YouTube e pelo Panflix

Jovem Pan/Arte Segunda edição do 'Liberdade de Expressão' é exibido nesta quarta



A Jovem Pan exibe nesta quarta-feira, 1º, o programa especial “Liberdade de Expressão”, que abordará os riscos à democracia e ao direito à livre opinião. A atração foi ao ar pela primeira vez no último dia 23 de agosto. Esta segunda edição terá apresentação de Gabriel Cruz e contará com as participações dos comentaristas da Jovem Pan Cristina Graeml (Os Pingos Nos Is) e José Carlos Bernardi (Jornal da Manhã), e de Thaméa Danelon, procuradora regional da República. O “Liberdade de Expressão” será transmitido pelas rádios AM e FM de São Paulo, pela Rede JP News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube e pelo Panflix. Excepcionalmente hoje, o “Jovem Pan Agora” não será exibido.

Na estreia, os comentaristas Rodrigo Constantino (3 em 1) e Cristina Graeml, além do procurador de Justiça de São Paulo Cesar Dario Mariano, abordaram as últimas declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em que promete regulamentar a mídia se for eleito presidente em 2022. “Tentar fazer controle social da mídia é, em primeiro lugar, vedado por norma constitucional expressa. Segundo que seria censura, reconhecida pela própria Suprema Corte. Se alguém ofendeu, se alguém ameaçou, ele vai ser responsabilizado posteriormente”, declarou Mariano.

Acompanhe o programa especial ‘Liberdade de Expressão’