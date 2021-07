Flavio Prado expõe bastidores e revela racha entre Felipe Melo e jovens do Palmeiras

O comentarista do Grupo Jovem Pan disse que a relação do veterano ‘explodiu’ com os mais jovens e inviabilizou uma prorrogação de contrato

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Foto: PEDRO H. TESCH/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO/Willian Oliveira/Futura Press/Estadão Conteúdo Flavio Prado revelou o racha entre Felipe Melo e jovens jogadores da base do Palmeiras



Flavio Prado, comentarista do Grupo Jovem Pan, revelou que o motivo para a diretoria do Palmeiras não renovar o contrato de Felipe Melo deve-se a um racha do polêmico volante com outros jovens do elenco. Em participação no programa “Esporte em Discussão”, o jornalista contou que uma fonte de dentro do Verdão contou detalhes sobre o entrevero entre o experiente meio-campista, que já foi comunicado que terá seu vínculo prolongado, com os meninos revelado nas categorias de base. “Explodiu a relação do Felipe Melo com a molecada. Ao menos, tudo indica que seja isso. Ele discutiu com os mais novos e ficou aquela coisa de ‘ou ele ou eu’ e, até por idade, já que os meninos podem render dinheiro ao clube, ficou definido que ele sairia. O Palmeiras ficou ‘obrigado’ a se desfazer do Felipe. Quem me falou isso foi uma fonte muito boa, mas que também tomou as dores dos garoto. Por isso, 99,9% da possibilidade de um rompimento do cara que seria a interligação”, disse Flavio.

