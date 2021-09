Flavio Prado expõe briga com Ronaldo Giovanelli: ‘Não gosto e não quero ser amigo dele’

Em participação no programa ‘Esporte em Discussão’, o jornalista revelou que teve um ríspido entrevero com o ex-arqueiro e que não faz questão de pedir desculpas para o ídolo da torcida do Corinthians

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/TV Bandeirantes Flavio Prado revelou uma treta com Ronaldo Giovanelli



Flavio Prado, profissional do Grupo Jovem Pan, expôs uma briga que teve com Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro e atual comentarista da TV Bandeirantes. Em participação no programa “Esporte em Discussão”, o jornalista revelou que teve um ríspido entrevero com o ex-arqueiro e que não faz questão de pedir desculpas para o ídolo da torcida do Corinthians. “Eu e o Ronaldo Giovanelli tivemos uma discussão que foi quase uma troca de tiros”, brincou. “Foi baixaria… Ele tinha maltratado um outro comentarista, o Mauro Nóbrega. Ele quis fazer o mesmo comigo, mas eu fui para cima dele em um nível rasteiro”, continuou.

O comentarista da Jovem Pan contou que eles só voltaram a conversar uma vez depois do incidente. A situação, no entanto, foi surpreendente. “Os anos se passaram, não nos falamos mais, até porque eu não tenho amizade com ele. Só voltei a falar com ele na festa do aniversário do Ronald, filho do Ronaldo Fenômeno. Estavam lá eu e o Giovanelli, que, curiosamente, é amigo do Bruno Prado, por ter ajudá-lo na RedeTV!. O Ronaldo foi de uma dignidade… Ele falou para o Bruno: ‘Seu pai não vale nada, é um vagabundo, mas vou te ajudar’. No dia, eu falei para ele que não gostava dele e que não me arrependia de nada, mas que ele tinha caráter. Depois daquilo, não tinha como a gente ter mais contato.

Assista ao vídeo abaixo: