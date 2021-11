Jovem Pan anuncia a contratação de Mauro Cezar Pereira

Jornalista estreia em dezembro no programa ‘Esporte em Discussão’

Divulgação/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira estreia no dia 3 de dezembro no programa “Esporte em Discussão”



A Jovem Pan, maior grupo de radiodifusão da América Latina, anuncia a contratação do jornalista esportivo Mauro Cezar Pereira, que teve passagens pelos jornais O Globo, Jornal do Brasil, Jornal dos Sports, O Dia e Valor Econômico, revistas como Placar e Forbes, rádios Tupi RJ, CBN, Bandeirantes, Sistema Globo de Rádio RJ, além de ter sido comentarista da ESPN. Mauro estreia no dia 3 de dezembro no programa “Esporte em Discussão”, ao lado de Wanderley Nogueira, Flavio Prado, Vampeta e Nilson César, ao vivo pelo Youtube e também pela rádio. “Vamos falar muito sobre futebol. Esse será o tema dos nossos comentários na Jovem Pan. Como jornalista nascido no Estado do Rio de Janeiro e há muitos anos vivendo e trabalhando em São Paulo, espero trazer uma visão diferente aos debates, algo que acrescente ao programa”, diz Mauro Cezar.

