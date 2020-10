Mauro Beting comenta goleada do SPFC sobre o Binacional: ‘Ganhou de um time pior que o Mirassol’

O Tricolor venceu o time peruano por 5 a 1 na última terça-feira; assista ao comentário do especialista do Grupo Jovem Pan

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/São Paulo FC Mauro Beting falou sobre a vitória do São Paulo sobre o Binacional



O São Paulo se despediu desta edição da Copa Libertadores com uma goleada por 5 a 1 sobre o Binacional, na última terça-feira, 20, em confronto realizado no Morumbi e válido pela sexta rodada da fase de grupos. Mesmo com o placar expressivo, a vitória não foi tão exaltada assim pelos comentaristas do Grupo Jovem Pan. Logo após o confronto, Mauro Beting ponderou que a equipe peruana é menos qualificada do que o Mirassol, time que eliminou o Tricolor nas quartas de final do Campeonato Paulista. “O Mirassol é mais time que o Binacional. Ainda que estivesse só 18 jogadores, o Mirassol tinha mais time que esse Binacional”, disparou o especialista ao logo do programa Fim de Jogo.

Mauro Beting, no entanto, acredita que o São Paulo deve brigar pelo segundo título da Copa Sul-Americana – o grupo comandado por Fernando Diniz conseguiu a classificação para o torneio ao garantir a terceira posição do seu grupo na Libertadores. “Foi pouco para o São Paulo o que aconteceu (eliminação), mas para não ser catastrofista, dá para dizer que existe uma evolução. Segue o jogo! E segue o jogo também para um possível bicampeonato na Sul-Americana. Claro que ninguém, ainda mais um clube do tamanho do São Paulo, não joga para ser campeão da Sul-Americana. Não é desrespeitando a competição, mas ninguém do tamanho do São Paulo quer jogar. Mas já que é o torneio que sobrou, que o São Paulo também o encare numa boa porque dá para ganhar de novo. E o São Paulo está muito necessitado de um título!”, comentou o profissional da Jovem Pan.

O adversário do São Paulo na 2ª fase da Sul-Americana sairá em sorteio que será realizado pela Conmebol na próxima sexta-feira, 23. No domingo, o time volta a concentrar suas atenções na Copa do Brasil, no duelo contra o Fortaleza, válido pela volta das oitavas de final. Na ida, as equipes empataram em 3 a 3, no Castelão.

Assista ao debate abaixo: