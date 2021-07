Mauro Beting exalta Giuliano: ‘Para as necessidades do time, o Corinthians fechou com o Messi’

Ainda assim, ao abordar a chagada do meio-campista e a possível repatriação de Renato Augusto, o comentarista da JP pediu prudência à diretoria do Alvinegro, que precisa lidar com uma dívida de mais de R$ 900 milhões

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/@lucasfigfoto Mauro Beting exaltou a qualidade de Giuliano, novo reforço do Corinthians



Mauro Beting, comentarista do Grupo Jovem Pan, exaltou a qualidade técnica de Giuliano, anunciado nesta sexta-feira, 16, como o primeiro reforço do Corinthians para a temporada em 2021. Em participação no programa “Esporte em Discussão”, o jornalista chamou atenção para a qualidade do jogador de 31 anos e pela carência de jogadores com o mesmo talento do meio-campista no elenco treinado por Sylvinho. Ainda assim, ao abordar a possível repatriação de Renato Augusto, o profissional da JP pediu prudência à diretoria do Alvinegro, que precisa lidar com uma dívida de mais de R$ 900 milhões.

“Ele tem uma idade boa, está ótimo fisicamente, nunca teve grandes problemas de lesões na carreira. É ótimo jogador! Para as necessidades do time, o Corinthians acabou de contratar o Messi. Ele pode ajudar o Luan a melhorar de rendimento”, disse Mauro Beting, que também falou sobre a possibilidade do Alvinegro repatriar Renato Augusto – o meio-campista está tentando rescindir com o Beijing Guoan, da China. “Espero que haja responsabilidade financeira. Vai pagar muito de salário! O Corinthians, há alguns anos, tem uma das maiores folhas salarias do país, ainda que tenha uma dívida praticamente impagável. Deploravelmente, temos o exemplo do Cruzeiro. Cada vez mais precisamos ficar atentos com isso!”

