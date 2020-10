Nilson Cesar polemiza sobre interesse do Palmeiras em Ramírez: ‘Não é o Guardiola’

Confira o que o narrador do Grupo Jovem Pan falou sobre o possível novo técnico do Verdão

Montagem sobre fotos/Jovem Pan/reprodução/Independiente del Valle Nilson Cesar comentou sobre o possível novo técnico do Palmeiras



O Palmeiras está muito perto de anunciar o espanhol Miguel Ángel Ramírez como novo treinador do seu time principal. Nas últimas horas, dirigentes do Alviverde foram até o Equador para negociar com o atual comandante do Independiente Del Valle e esperam oficializar o acordo o mais rápido possível. Durante o programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, no entanto, o narrador Nilson Cesar pediu que os mandatários do clube deem respaldo ao novo técnico e fez questão de frisar que ele não é o do mesmo patamar de Pep Guardiola.

“A história do Ramírez é muito semelhe que a do Domènec Torrent, do Flamengo. O Dome foi técnico do New York City, dos Estados Unidos. Então, é a mesma coisa, só que ele é mais novo. É um cara que vai evoluir como treinador, parece que ele é muito bom, mas atenção, torcedores do Palmeiras: não é o Guardiola. Vocês têm Lucas Lima, Veiga, Ramires… Um monte de cara que não está jogando nada. Então, não é o Guardiola que está vindo e não pense que o time vai começar a jogar bola de uma hora para outra com os jogadores que o time tem”, disse Nilson, na edição do programa desta terça-feira, 20.

“Ele vai conhecer o elenco e vai ter até o final do Campeonato Brasileiro, que termina em março de 2021. Depois disso, ele vai dar uma avaliada em quem pode servir ou não. O correto é isso. Tem que entender que ele não é o Guardiola. É um técnico de 35 anos de idade e que trabalhou em apenas um clube e nas categorias de base, o que é bom porque os meninos da base do Palmeiras estão dando certo, como Patrick de Paulo, Menino, Wesley e Danilo. O torcedor tem que entender isso. Ele não pode achar que o gringo vai resolver todos os problemas do Palmeiras”, completou.

O Verdão acumula quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, que levaram o time à oitava colocação no nacional. Nesta quarta-feira, a equipe volta a concentrar suas atenções na Copa Libertadores, quando enfrenta o Tigre-ARG, no Allianz Parque, em confronto válido pela última rodada da fase de grupo. Líder de sua chave, o Palmeiras já está classificado para as oitavas de final da competição continental.

Assista ao debate abaixo: