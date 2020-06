‘Ele foi muito burro’, dispara Vampeta após nova polêmica de Felipe Melo

O volante foi advertido pelo Palmeiras após dar uma festa de aniversário em casa para amigos e familiares na noite da última sexta-feira, 26

Reprodução O pentacampeão mundial Vampeta é um dos comentaristas esportivos da Rádio Jovem Pan



Felipe Melo não levou multa e nem suspensão, mas foi advertido pelo Palmeiras após dar uma festa de aniversário em casa para amigos e familiares na noite da última sexta-feira, 26. O clube procurou o jogador para falar sobre o evento organizado por ele durante a pandemia do novo coronavírus e ressaltou que houve um erro do volante. O tema foi centro de debate no Esporte em Discussão desta segunda-feira, 29, no Grupo Jovem Pan, e motivou um comentário mais enfático por parte de Vampeta. O pentacampeão mundial disse que Felipe Melo foi “muito burro” por ter postado imagens da celebração nas redes sociais – circularam na internet vídeos e fotos da festa do atleta, que contou com abraços, roda de música e pessoas sem máscara.

“Eu só sou contra ter que mostrar”, disse Vampeta. “Poderia fazer o aniversário no ninho, quietinho, sem ninguém saber. Porque ó: eu vou a supermercado, entro lá para comprar as coisas necessárias, e o que vejo de pessoas nas filas com bebidas alcoólicas, espetinho de churrasco… Está todo mundo fazendo isso em casa! Eu acho que o Felipe Melo só foi errado em postar. Estão ali as pessoas, os entes queridos… Até parece que anda todo mundo de máscara, se protegendo. É que ele é uma pessoa pública e foi muito burro de postar! Pode ter certeza que quem tem condições de ficar em casa faz churrasco todo dia em fim de semana, macarronada…”, acrescentou.

No último sábado, o próprio Felipe Melo fez uma publicação nas redes sociais pedindo desculpas pelo ocorrido. “Sei que o mundo passa por um momento muito difícil, mas, depois de muito pensar, meus familiares e eu decidimos comemorar de uma forma reservada. Foi na minha casa e tentamos, da melhor maneira possível, preservar a segurança de todos que estavam presentes. Se ofendi algumas pessoas, peço desculpas. Não foi esta a intenção”, escreveu.

Confira o debate sobre o tema no vídeo abaixo: