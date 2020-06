Wanderley Nogueira: ‘Acusação a Dudu é um assunto sério’

Durante o Esporte em Discussão desta quarta-feira, 24, o jornalista opinou sobre a acusação ao jogador do Palmeiras de agressão à ex-esposa

Reprodução O apresentador Wanderley Nogueira é um dos integrantes da equipe de esportes da Rádio Jovem Pan



Principal jogador do Palmeiras nos últimos anos, Dudu foi acusado de agressão pela ex-mulher, Malu Ohanna Neves. De acordo com a denúncia, as agressões teriam acontecido na garagem da residência do casal, no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo. Na última terça-feira, 23, o atacante compareceu voluntariamente ao 87º Distrito Policial de São Paulo, em Pirituba, para prestar esclarecimentos. Ele negou as agressões e exibiu imagens da confusão. Os advogados da ex-esposa, porém, dizem que os vídeos estão incompletos.

Durante o Esporte em Discussão desta quarta, 24, o tema foi centro de debate. Em seu comentário, o jornalista Wanderley Nogueira classificou o assunto como “sério” e disse que é preciso aguardar a conclusão das investigações para saber se, de fato, Dudu agrediu a ex-esposa. Wanderley ainda repudiou qualquer tipo de violência contra as mulheres. “É um assunto muito sério. Todos nós somos absolutamente contrários a qualquer tipo de violência, repudiamos a violência. As mulheres têm sofrido muito nos últimos tempos em vários países do mundo e no Brasil. A lei é rigorosa quando se trata de assuntos assim. Agora… A gente não tem conhecimento de tudo o que aconteceu”, afirmou.

“Eu não vi todas as imagens, não sei qual foi o depoimento da ex-mulher do Dudu, o que ele falou para a polícia… Vai haver uma investigação. Não sei o que realmente aconteceu, se houve agressão, mas a gente tem de sempre repudiar agressão. Mulheres de todas as idades têm sofrido muito nos últimos tempos, e, na quarentena, segundo as autoridades, esse tipo de violência cresceu. Não é o caso dessa situação do Dudu em si, porque eles não vivem mais juntos. Parece que foi uma visita eventual para resolver algum tipo de problema familiar ou do processo de separação… Mas, se (a agressão) aconteceu efetivamente, e isso será constatado ou não pelas autoridades, a gente tem de, evidentemente, repudiar”, finalizou.

Confira o debate completo no vídeo abaixo:

Entenda o “Caso Dudu”

Mallu Ohanna Neves Rodrigues, de 29 anos, registrou Boletim de Ocorrência no bairro da Casa Verde, em São Paulo, acusando Dudu de agressão. A mulher afirma que o jogador do Palmeiras desferiu socos em sua cabeça e na região do peito, além de puxões de cabelo. A vítima também relatou às autoridades que a confusão aconteceu na garagem do imóvel em que ela mora e que, quando conseguiu se afastar de Dudu, a discussão continuou por mais algum tempo, até funcionários da família conterem a briga.

Mallu foi até o Hospital Albert Einstein após a confusão e realizou uma tomografia. O exame não constatou nenhuma alteração. Ela ainda deve ser chamada para a realização de exames no Instituto Médico Legal (IML) para a constatação de lesões corporais. O casal têm dois filhos e se separou há cinco meses. Os dois ficaram juntos por cerca de 11 anos.