Procon Paulistano notifica Uber e 99 por alta de preços em São Paulo
Órgão deu prazo de 10 dias corridos para as empresas prestarem esclarecimentos sobre a precificação de corridas
Marcello Casal Jr./Agência BrasilAs empresas precisam justificar a precificação dinâmica aplicada aos consumidores
O Procon Paulistano notificou na sexta-feira (12) a Uber e a 99 para prestar esclarecimentos sobre possíveis alterações no preço das corridas em São Paulo. Em caso de descumprimento da notificação, o órgão pode adotar medidas administrativas contra as empresas, como a aplicação de multa e suspensão temporária.
A Uber e a 99 terão prazo de 10 dias corridos para apresentarem informações sobre:
- Precificação dinâmica;
- Medidas para prevenir valores abusivos em situações de alta demanda;
- Como e quando as políticas de preços são informadas aos consumidores
- E, os mecanismos internos que asseguram a modicidade tarifária e evitam vantagem desproporcional.
