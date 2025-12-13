Procon Paulistano notifica Uber e 99 por alta de preços em São Paulo

Órgão deu prazo de 10 dias corridos para as empresas prestarem esclarecimentos sobre a precificação de corridas

Marcello Casal Jr./Agência Brasil As empresas precisam justificar a precificação dinâmica aplicada aos consumidores



O Procon Paulistano notificou na sexta-feira (12) a Uber e a 99 para prestar esclarecimentos sobre possíveis alterações no preço das corridas em São Paulo. Em caso de descumprimento da notificação, o órgão pode adotar medidas administrativas contra as empresas, como a aplicação de multa e suspensão temporária.

A Uber e a 99 terão prazo de 10 dias corridos para apresentarem informações sobre: