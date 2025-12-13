Jovem Pan > Programas > Fast News > Procon Paulistano notifica Uber e 99 por alta de preços em São Paulo

Procon Paulistano notifica Uber e 99 por alta de preços em São Paulo

Órgão deu prazo de 10 dias corridos para as empresas prestarem esclarecimentos sobre a precificação de corridas

  • Por Jovem Pan
  • 13/12/2025 15h50 - Atualizado em 13/12/2025 15h50
As empresas precisam justificar a precificação dinâmica aplicada aos consumidores

O Procon Paulistano notificou na sexta-feira (12) a Uber e a 99 para prestar esclarecimentos sobre possíveis alterações no preço das corridas em São Paulo. Em caso de descumprimento da notificação, o órgão pode adotar medidas administrativas contra as empresas, como a aplicação de multa e suspensão temporária.

A Uber e a 99 terão prazo de 10 dias corridos para apresentarem informações sobre:

  • Precificação dinâmica;
  • Medidas para prevenir valores abusivos em situações de alta demanda;
  • Como e quando as políticas de preços são informadas aos consumidores
  • E, os mecanismos internos que asseguram a modicidade tarifária e evitam vantagem desproporcional.
