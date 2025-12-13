Terremoto de magnitude 4,4 atinge cidade no interior de Minas Gerais
Defesa Civil informou que não há feridos nem danos materiais em decorrência dos tremores
Um terremoto de magnitude 4,4 atingiu na noite de sexta-feira (12) Araxá, cidade no interior de Minas Gerais, a 367 km da capital Belo Horizonte. Segundo informações da Defesa Civil, não há feridos nem danos materiais em decorrência do abalo sísmico. As mineradoras da região foram acionadas para monitoramento, e as barragens estão estáveis.
Moradores mobilizaram o corpo de bombeiros após o terremoto para relatar ocorrência de fortes estrondos pela cidade de cerca de 3 segundos, além da sensação de tremores no solo.
Em nota, a prefeitura de Araxá orientou a população a manter a calma e a seguir orientações só de órgãos oficiais. Também emitiu alerta para a possibilidade de novos tremores neste sábado (13).
