Terremoto de magnitude 4,4 atinge cidade no interior de Minas Gerais

Defesa Civil informou que não há feridos nem danos materiais em decorrência dos tremores

Divulgação/Prefeitura de Araxá (MG) A prefeitura de Araxá (MG) emitiu alerta para a possibilidade de novos tremores neste sábado (13)



Um terremoto de magnitude 4,4 atingiu na noite de sexta-feira (12) Araxá, cidade no interior de Minas Gerais, a 367 km da capital Belo Horizonte. Segundo informações da Defesa Civil, não há feridos nem danos materiais em decorrência do abalo sísmico. As mineradoras da região foram acionadas para monitoramento, e as barragens estão estáveis.

Moradores mobilizaram o corpo de bombeiros após o terremoto para relatar ocorrência de fortes estrondos pela cidade de cerca de 3 segundos, além da sensação de tremores no solo.

Em nota, a prefeitura de Araxá orientou a população a manter a calma e a seguir orientações só de órgãos oficiais. Também emitiu alerta para a possibilidade de novos tremores neste sábado (13).