Conflito entre Venezuela e Guiana, combustíveis e ‘pacto do metano’: confira destaques do Hora H do Agro

Programa deste sábado também aborda protesto de agricultores da França, que jogaram esterco em prédios do governo

Federico PARRA / AFP Venezuela convoca referendo para dia 3 de dezembro para falar sobre anexação de 70% da Guiana



O programa Hora H do Agro deste sábado, 9, analisou o aumento de tensões entre Venezuela e Guiana e os efeitos na geopolítica e agronegócio. Isso porque o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou nesta semana a anexação de parte do país vizinho, local rico em petróleo, minérios e pedras preciosas. A situação chama atenção especialmente porque ambos os países fazem fronteira com o Brasil. Outro tema destacado no programa foi o protesto de agricultores da França, que jogaram esterco em prédios do governo. Eles reclamam das regulamentações excessivas no setor, como pagamento de taxas para utilização da água no solo e uso de agroquímicos nas lavouras. Além disso, eles questionam o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Os manifestantes também realizaram tratoraços, bloquearam rodovias e jogaram ovos em construções governamentais. Também esteve em pauta um ‘pacto do metano’, aliança assinada pelas seis maiores empresas mundiais do setor de lácteos, como Nestlé e Danone. Essas companhias prometeram até 2024 medir e reduzir as emissões do gás na cadeia. Já no setor de combustíveis, o destaque foi Petrobras, que reduziu os preços do diesel nas refinarias na mesma semana em que o petróleo caiu ao menor patamar em cinco meses. Confira o programa e comente abaixo!

Venezuela x Guiana: teremos uma guerra na fronteira com o Brasil?

Um dos principais destaques da geopolítica nesta semana foi o aumento das tensões entre Venezuela e Guiana. Isso porque o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, realizou um plebiscito sobre a anexação de 70% do país vizinho, que segundo ele foi aprovado por mais de 95% da população. No X (antigo Twitter), ele fez um post com o novo mapa da Venezuela, incluindo parte do território da Guiana. Em resposta, o presidente da Guiana afirmou que vai recorrer ao Conselho de Segurança da ONU. Além disso, o país realizou exercícios militares na região em conjunto com os Estados Unidos. Teremos mais uma guerra no mundo e, desta vez, na fronteira com o Brasil? Quais os impactos na geopolítica mundial e no agro? Confira a análise do diretor da Eurasia Group, Silvio Cascione, e do secretário de atração de investimentos do governo de Roraima, Aluizio Nascimento.