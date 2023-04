Destaques do Hora H do Agro: Acordo Brasil-China para excluir dólar, viés anti-agro nas escolas e plano do governo para desestimular agroquímicos 

Ministério do Desenvolvimento Agrário anuncia programa para estimular a produção de ‘alimentos saudáveis’

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Avanço do acordo entre Brasil e China para excluir o dólar como moeda de referência nas transações financeiras entre os dois países



O programa Hora H do Agro deste sábado, 1º, analisou o avanço do acordo entre Brasil e China para excluir o dólar como moeda de referência nas transações financeiras entre os dois países e a possibilidade de aumento de impostos do agronegócio com o arcabouço fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). No programa deste fim de semana, também foi abordado o plano anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário de um programa quer estimular a produção de “alimentos saudáveis” através da redução do uso de agroquímicos além da queda de quase 10% nos preços da soja e tendências para este mercado. Outro assunto destacado pela jornalista Kellen Severo foi o estudo encomendado pela Associação De Olho no Material Escolar, que detectou um viés anti-agro nas escolas. Foram analisados 94 livros didáticos e mais de 9 mil páginas utilizados em instituições públicas e privadas de ensino e a conclusão foi que estes materiais possuíam 60% mais citações negativas sobre o agronegócio do que positivas.