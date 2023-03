Destaques do Hora H do Agro: Comitiva de Lula à China, nova era Rússia-China, início do outono e El Niño

Presidentes Vladimir Putin e Xi Jinping assinaram 14 acordos nos setores econômico, tecnológico e de mídia

EVARISTO SA / AFP Presidente Lula foi diagnosticado com quadro de pneumonia leve e adiou para domingo, 26, sua viagem à China



O programa Hora H do Agro deste sábado, 25, abordou os resultados até agora da viagem da comitiva brasileira à China. Nesta semana, o país asiático anunciou a retomada das compras de carne bovina do Brasil e a habilitação de novos frigoríficos. Agora, o agronegócio aguarda novos anúncios de aberturas de mercado. No encontro, também foi analisada a assinatura de 14 acordos entre Rússia e China no setor econômico, tecnológico e de mídia após os presidentes dos países, Xi Jinping e Vladimir Putin, prometerem aprofundar uma parceria estratégica “para uma nova era”. Também esteve em destaque a previsão do tempo para o outono e a fala da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, de que irá colocar o Marco Temporal das Terras Indígenas em julgamento ainda neste primeiro semestre.