Destaques do Hora H do Agro: MST, taxação de exportações do agro, reforma tributária e vaca louca atípica

Invasões de terras em 2023 já superam todo o primeiro ano do governo Bolsonaro; agro pode pagar 573% mais de carga tributária com possível reforma de Lula

Divulgação/Coletivo de Comunicação do MST na Bahia MST invadiu fazenda da empresa Suzano; Justiça autorizou desocupação



O programa Hora H do Agro deste sábado, 4, analisou as invasões de terras no Brasil. Isso porque o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) invadiu três fazendas produtivas da empresa Suzano Papel e Celulose e destruiu a produção de eucalipto da empresa. No programa deste fim de semana também esteve em discussão a taxação temporária das exportações de petróleo cru anunciada pelo governo Lula, já que o agronegócio teme ser o próximo setor a sofrer este tipo de medida, e a confirmação de que o caso de vaca louca no Pará é atípico e não traz riscos ao consumidor de carne bovina. Agora, o setor quer saber em quanto tempo a China vai retomar as compras do produto do Brasil. A jornalista Kellen Severo também abordou o avanço das discussões sobre a reforma tributária e os efeitos que deve gerar no agro. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA), por exemplo, a simplificação de impostos poderia elevar em 573% a carga tributária do agronegócio. Confira abaixo o programa completo.