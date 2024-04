Embate Musk e Moraes, pico do La Niña, soja, milho e fertilizantes

Reprodução/Redes Sociais/Tolga Akmen/EFE O confronto entre o bilionário Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes são alguns dos destaques do programa



O programa Hora H do Agro deste sábado, 13, analisou os efeitos do confronto entre o bilionário Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Outro tema que esteve em discussão foi a atualização da agência climática dos Estados Unidos sobre o La Niña. A projeção é que o fenômeno terá 85% de chance de ocorrer no segundo semestre do ano, com pico entre outubro e dezembro. O corte na safra de grãos, realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), e as projeções de preços da soja, milho e fertilizantes também foram assuntos abordados neste fim de semana. Confira!

Embate Musk x Moraes: tudo o que você precisa saber

A semana foi marcada pelo embate entre o bilionário dono da rede social X, Elon Musk, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Isso porque Musk questionou Moraes sobre os motivos de tanta censura no Brasil e prometeu reativar todas as contas restringidas pelo STF, mesmo que para isso o X seja fechado no país. Já Moraes autorizou investigação contra Elon Musk no inquérito das fake news e determinou também que haverá multa de R$ 100 mil por dia para cada perfil reativado na plataforma. Confira os desdobramentos!

La Niña terá pico no segundo semestre; veja onde vai chover

A agência climática dos Estados Unidos, a NOAA, revelou nesta semana que a chance de ocorrência do La Niña subiu para 85% entre os meses de outubro e dezembro deste ano, período que ocorrerá o pico do fenômeno. Enquanto isso, o El Niño está perdendo força e a partir de agora, haverá uma transição para a neutralidade climática. A Nottus Meteorologia alerta que o fenômeno costuma, historicamente, atrasar a chegada do período úmido. Confira!

Tendência de preços para soja, milho e fertilizantes

A Companhia Nacional de Abastecimento cortou novamente a projeção da safra de grãos do Brasil. Em relatório, a Conab projetou uma safra total de 294,1 milhões de toneladas, o que é 8% menor que a produção passada. A queda, que representa quase 26 milhões de toneladas, ocorre por conta dos problemas climáticos gerados pelo fenômeno El Niño. A safra de soja terá uma queda de 5,2% com produção estimada em 146,5 milhões de toneladas e a produção de milho total deverá cair 15,9%, com safra indicada em 110,9 milhões de toneladas. Confira as tendências de preços para grãos e também fertilizantes!