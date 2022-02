Especialistas debatem eleições, a viagem de Bolsonaro à Rússia e as pautas do agro em análise no Congresso

Há pouco mais de seis meses do prazo dos partidos políticos lançarem oficialmente seus candidatos às eleições de 2022, pesquisas pré-eleitorais continuam mostrando um cenário polarizado entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT). Na visão da Arko Advice, o setor agropecuário tende a apoiar o atual presidente devido à agenda ligada aos interesses do produtor rural. Contudo, a consultoria ressalta que independente de quem vença as eleições, as pautas de interesse do agronegócio continuarão avançando por conta da bancada muito bem organizada no Congresso Nacional.

Outra visão sobre o cenário foi compartilhada pela Tendências Consultoria, que avaliou o desempenho da chamada terceira via. Segundo a empresa, a opção política emergida na ideia de atender aqueles que dizem “nem Lula, nem Bolsonaro” tem muitas opções, deixando o eleitorado perdido e dividido, mantendo o quadro polarizado. E em um momento no qual os candidatos buscam apoio de outros partidos e entidades para fortalecer suas candidaturas, o agro aparece como uma bela opção, visto que o setor é um dos que mais cresce no Brasil.

Porém, algumas associações não devem apoiar nenhum candidato, como é o caso da Sociedade Rural Brasileira, que seguirá seu estatuto e analisará os programas de governo de cada um dos candidatos, avaliando as pautas que respeitam o setor. Acompanhe mais o debate sobre a política nacional e internacional no Hora H do Agro deste sábado, 12.