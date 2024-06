Hora H destaca taxação do agro, suspeitas na importação de arroz e eleições pelo mundo

Governo publicou medida que restringe crédito tributário de PIS/Cofins e acaba com ressarcimento do crédito presumido; cadeia da soja estima prejuízos de R$ 6,5 bilhões no ano e impacto no preço do grão ao agricultor

aleksandarlittlewolf/Freepik Agronegócio prevê alta inflacionária nos preços dos alimentos devido à medida do governo



O programa Hora H do Agro deste sábado (8) analisou os impactos da decisão do governo de taxar o agronegócio e outros setores da economia. Nesta semana, uma medida que restringe o uso de crédito tributário de PIS/Cofins e acaba com o ressarcimento do crédito presumido foi publicada. O objetivo é aumentar a arrecadação em R$ 29,2 bilhões. A cadeia da soja estima prejuízos de R$ 6,5 bilhões neste ano e um impacto de 4% no preço do grão ao agricultor. Também há expectativa de alta inflacionária nos preços dos alimentos. No programa, também foi abordado o primeiro leilão de importação de arroz pelo governo, que gerou estranheza do mercado. Uma queijaria, uma empresa fabricante de sucos e até uma locadora de carros estão entre as empresas que arremataram a venda de arroz importado para o governo. Isso é o que indicou a consultoria Cogo Inteligência em Agronegócio, que afirma que nenhuma dessas empresas são conhecidas como participantes tradicionais do agro, especialmente no mercado de arroz.

Já no cenário internacional, a campanha do candidato à Casa Branca Donald Trump conseguiu arrecadar cerca de US$ 52 milhões de dólares (R$ 278 milhões). Os doadores contribuíram com essa quantia 24 horas após ele ter sido considerado culpado por um júri em um caso analisado em Nova Iorque. Confira!