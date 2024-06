Hora H do Agro analisa crise do governo com o agro, mudança no ciclo climático e resiliência no RS

Especialistas afirmam que medida do Palácio do Planalto para importação do arroz é puramente populista e se trata de uma intervenção no mercado

O programa Hora H do Agro deste sábado (1º) analisou os impactos da decisão do governo Lula de importar arroz e tabelar o preço do cereal em até R$ 8 dois quilos do cereal. Especialistas afirmam que essa medida é puramente populista e se trata de uma intervenção no mercado. Outro tema em destaque foi a visita que o agricultor Laercio Della Vechia fez ao Rio Grande do Sul com sua família. Ele se voluntariou, dormiu em abrigos e conheceu as histórias de superação no agro. "Vai ficar marcado na minha história", disse. Já no clima, o PhD em meteorologia Luiz Carlos Molion analisou as perspectivas para o curto, médio e longo prazo. Ele afirma que o mundo está iniciando um processo de mudança no ciclo climático que deverá durar 30 anos. Entenda que tipo de alterações poderemos ver ao longo deste período e os possíveis impactos!

Arroz tabelado: Lula aprofunda crise com o agro ao intervir no mercado

A crise entre o governo Lula e os produtores de arroz continua escalando. Nesta semana, foi publicada uma portaria para importação de 300 mil toneladas de arroz pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A expectativa é que esta primeira aquisição, que pode chegar a 1 milhão de toneladas, custe até R$ 1,7 bilhão. O produto será destinado ao mercado consumidor e deverá ser vendido com preço tabelado, de no máximo de R$ 4 o quilo. Especialistas afirmam que essa medida é puramente populista e se trata de uma intervenção no mercado. Confira a análise!