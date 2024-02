Hora H do Agro debate desistência da Europa de medidas ESG, tarifaço de Trump, retorno do La Niña e entrevista de Putin

Neste ano, pelo menos 15 países já se manifestaram contra as regras ambientais que inviabilizam a atividade agrícola

O programa Hora H do Agro deste sábado, 10, analisou a decisão da União Europeia de voltar atrás em algumas imposições da agenda verde ao setor agrícola. A decisão acontece após agricultores de mais países aderirem aos protestos contra o governo. Neste ano, pelo menos 15 países já se manifestaram contra as regras ambientais que inviabilizam a atividade. Por outro lado, nesta mesma semana, a Comissão Europeia apresentou um plano mais rígido para cortar as emissões até 2040. Outro tema discutido foi a entrevista do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Fox News. Trump afirmou que se eleito, irá elevar as tarifas sobre produtos chineses em mais de 60%.

Vale lembrar que durante a guerra comercial travada entre o país e a China, o agro brasileiro se beneficiou ao abocanhar uma fatia do mercado chinês que era dos americanos. Outro assunto destaque foi a entrevista do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao jornalista Tucker Carlson. Esta foi a primeira conversa dele com alguém da imprensa americana desde o início da guerra na Ucrânia. Já no clima, a agência americana revelou nesta semana que o fenômeno La Niña deve voltar ainda neste semestre. A Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos prevê que os efeitos do El Niño devem durar até abril. Na sequência, haverá um breve período de neutralidade climática. E em junho, o La Niña retorna a incidir na atmosfera.

Fúria do agro: após protestos, governo europeu retira medidas ESG

Os protestos de agricultores contra o governo continuam se espalhando pela Europa. Nesta semana, países como Malta, Espanha, Bulgária e Suíça aderiram às manifestações. Em resposta à fúria dos agricultores, a União Europeia suspendeu algumas medidas ESG relacionadas ao agro. Por outro lado, o bloco apresentou uma proposta para tornar mais rígidas as metas de redução de gases do efeito estufa. O objetivo agora é cortar em 90% as emissões até 2040. Confira a análise do coordenador do laboratório de bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Vargas, sobre o tema.

Tarifaço: Trump vai taxar a China em mais de 60% se for eleito

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou em entrevista à Fox News que se for eleito, irá elevar as tarifas sobre bens da China em mais de 60%. Em seu último mandato, Trump iniciou uma guerra comercial com os chineses e o agro brasileiro foi beneficiado. Isso porque o país asiático deixou de comprar produtos agrícolas dos americanos. Apesar disso, o sócio-diretor da Markestrat, José Carlos de Lima Jr., lembra que a China passa neste momento por uma situação mais delicada, com economia mais lenta e deflação.

Putin diz em entrevista que vitória é quase certa

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta semana que não possui a intenção de invadir outros países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A afirmação foi feita durante uma entrevista concedida ao jornalista Tucker Carlson. Essa foi a primeira conversa de Putin com a imprensa americana desde o início da guerra na Ucrânia. Por outro lado, o presidente russo revelou que uma vitória do país é quase certa. O editor de internacional da Jovem Pan, Luca Bassani, traz os destaques. Confira!

Alerta: La Niña retorna no segundo semestre; saiba quando

A agência climática dos Estados Unidos revelou que o La Niña vai retornar no segundo semestre. A expectativa é que em junho o fenômeno climático comece a incidir. Antes disso, o El Niño deverá perder força, mas seus efeitos ainda serão sentidos até abril. Após um breve período de neutralidade climática, surgirá então o La Niña. Depois de um El Niño forte, vem aí um La Niña forte? Confira a análise da meteorologia da Nottus, Desirée Brandt.