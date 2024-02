Hora H do Agro destaca 2 anos da guerra Rússia-Ucrânia, risco de faltar soja e alta do boi gordo

Sem perspectivas de término, conflito no Leste Europeu traz impacto para o agro brasileiro

Genya Savilov/AFP Militares ucranianos se preparam para disparar um obuseiro autopropulsado



O programa Hora H do Agro deste sábado, 17, analisou os desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia, que no próximo dia 24 completa dois anos. Na semana, os ucranianos disseram ter atacado um navio russo na Crimeia. Já a Rússia fez dois bombardeios em cidades da Ucrânia. Outro tema abordado no programa foi a projeção realizada pela Aprosoja Brasil de que há risco de desabastecimento de soja na temporada 23/24 devido à quebra de safra do grão. Apesar da redução das estimativas de produção pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a Cogo Consultoria não prevê uma alta de preços da oleaginosa. Também esteve em destaque a projeção do Departamento de Agricultura dos EUA de que a produção mundial de carne bovina deverá encerrar um ciclo de alta. Com isso, há perspectivas de o Brasil se beneficiar e registrar bons volumes exportados do produto.

Guerra Rússia-Ucrânia completa 2 anos

A guerra na Ucrânia completa dois anos no próximo dia 24 e, até o momento, não há indícios de que o conflito deve terminar tão cedo. Na semana, os ucranianos disseram ter atacado um navio russo na Crimeia. Já a Rússia fez dois bombardeios em cidades da Ucrânia. Quanto tempo mais o conflito deve durar? Confira a análise do professor de relações internacionais do Ibmec Carlo Cauti.

Vai faltar soja no Brasil? Aprosoja alerta para risco de desabastecimento

A Associação Brasileira dos Produtores de Soja fez um alerta para o risco de desabastecimento do grão nesta temporada devido aos impactos do fenômeno El Niño na produção. Em comunicado, a associação afirma que, pela projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, haverá falta de soja no país. Na última semana, a Conab reduziu a safra para 149,4 milhões de toneladas e descartou uma produção recorde nesta temporada. Confira o relato do presidente da Aprosoja Brasil, Antonio Galvan.

Soja: sem safra recorde, quando preço vai subir?

A Conab descartou na última semana uma perspectiva de safra recorde no Brasil. Para a temporada 23/24, a estimativa é de uma produção de 149,4 milhões de toneladas, número mais alinhado com as projeções de consultorias privadas. Já nesta semana o secretário de política agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, admitiu que a safra brasileira pode ficar abaixo de 145 milhões de toneladas. Com uma safra recorde descartada, quando os preços do grão vão começar a subir? Confira a análise do sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, Carlos Cogo.

Boi gordo pode ter retomada de preços no segundo semestre

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) indicou que a produção mundial de carne bovina poderá interromper a sequência de altas iniciada em 2016. Neste período, apenas no ano de 2020 é que houve uma redução na produção, fato que pode se repetir agora em 2024. Neste ano, os Estados Unidos deverão ter um recuo de mais de 3% na produção de carne bovina. Já o Brasil terá um aumento de 2,6%. Confira a análise do assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Rafael Ribeiro.

Conheça a primeira cooperativa de algodão do Brasil

Depois de conhecer histórias de produtores rurais do Brasil, a nova temporada da série “Agricultor Todo Dia” vai além da porteira para mostrar a relação de agricultores e cooperativas. No episódio de hoje, a jornalista Kellen Severo foi até Primavera do Leste, em Mato Grosso, visitar a primeira cooperativa de algodão do país. Confira!