Hora H do Agro destaca escalada da guerra em Israel, alta dos combustíveis e onda de direita na América

Apresentadora Kellen Severo conversou com o professor de relações internacionais Pedro Costa Jr, para quem Netanyahu está ‘preparando a cavalaria’; Elon Musk alertou para risco de 3ª Guerra Mundial

EFE/EPA/EXÉRCITO IRANIANO Exército iraniano lança mísseis em exercício militar e aumenta tensão no Oriente Médio



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

O programa Hora H do Agro deste sábado, 28, analisou as perspectivas para a guerra no Oriente Médio após Israel anunciar uma intensificação das ações terrestres na Faixa de Gaza. Para Pedro Costa Jr., professor de relações internacionais, o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, está “preparando a cavalaria para entrar”. Já o bilionário Elon Musk afirmou nesta semana que o risco de uma Terceira Guerra Mundial está crescendo rapidamente. Também foi abordado o resultado das eleições na Argentina, com um segundo turno que será disputado entre Sergio Massa e Javier Milei, e o início de uma possível onda de direita na América. Isso porque, neste mês, o empresário de centro-direita Daniel Noboa foi eleito presidente do Equador. No radar, também estão as eleições na Argentina, com Milei no segundo turno, e a disputa nos Estados Unidos, prevista para 2024, com o ex-presidente Donald Trump sendo apontado como favorito em algumas pesquisas eleitorais.

Ainda estiveram em destaque no programa as tendências para os preços dos combustíveis, já que a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) revelou que a janela de importação do diesel está fechada há mais de 160 dias, além das perspectivas para o PL do Marco Temporal das Terras Indígenas depois que o presidente Lula vetou importantes trechos da medida.

‘Netanyahu está preparando a cavalaria para entrar’

A guerra entre Israel e Hamas ganhou mais um capítulo. Isso porque as forças aéreas e terrestres israelenses anunciaram uma intensificação das operações na Faixa de Gaza. Militares já haviam realizado uma outra operação terrestre no norte de Gaza. A semana também foi marcada por uma tentativa frustrada da ONU de encontrar uma solução para o conflito, além do encontro de representantes do Hamas e do Irã com a Rússia. A guerra deve escalar a partir de agora? Confira a análise do professor de relações internacionais Pedro Costa Jr.

Risco de 3º Guerra Mundial está crescendo rapidamente, diz Elon Musk

Nesta semana, o bilionário Elon Musk disse que o risco de uma Terceira Guerra Mundial está aumentando rapidamente. Ele ainda citou que os americanos exageraram ao transformar o dólar em uma arma, porque, além de China e Rússia, países como o Brasil e a Índia estão sendo forçados a deixar de usar a moeda americana nas transações comerciais. Confira a análise de Costa Jr.

Combustíveis: preço vai subir mais com guerra e novos impostos?

A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) revelou nesta semana que a janela de importação do diesel S-10 está fechada, em média, há mais de 160 dias. Segundo a entidade, a defasagem média era de R$ 0,16 em relação aos preços praticados no mercado interno. No caso da gasolina, a janela está fechada há mais de 11 dias, com a defasagem média de R$ 0,12. Confira a análise do diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Adriano Pires, sobre o risco de faltar combustível no Brasil, os impactos da guerra no Oriente Médio e o aumento de impostos.

Sem Marco Temporal, Funai pode acelerar demarcação de terras indígenas

Na última semana, o presidente Lula vetou parcialmente o projeto de lei do Marco Temporal das Terras Indígenas, aprovado no fim de setembro pelo Senado. O PL prevê que a demarcação de uma terra indígena só deve acontecer se esses povos estiverem no local demandado na data da promulgação da Constituição. Em edição extra do Diário Oficial da União, o presidente Lula justificou os vetos, citando contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade. Confira análise do consultor jurídico da Farsul, Frederico Buss, e do consultor de agro da BMJ sobre o tema.

Onda de direita vai avançar na América?

As eleições na Argentina serão decididas em um segundo turno entre Sergio Massa e Javier Milei. Massa, que é candidato do atual governo, conquistou cerca de 36% dos votos, e Javier Milei, 30%. O programa Hora H do Agro acompanha um possível avanço da onda azul nas Américas. Vale lembrar que, neste mês, o empresário de centro-direita Daniel Noboa foi eleito presidente do Equador. No radar também estão as eleições na Argentina, com Javier Milei indo para o segundo turno, e a disputa nos Estados Unidos, prevista para 2024, com o ex-presidente Donald Trump sendo apontado como favorito em algumas pesquisas eleitorais. Confira a análise de Leandro Ruschel, sócio-fundador da Liberta Investimentos, sobre o tema.