Hora H do Agro destaca planos do Partido Comunista para China, favoritismo de Trump e invasão indígena em fazendas

Brasil tem se beneficiado do comércio com os chineses, mas o país asiático tem investido na autossuficiência alimentar; programa também abordou a mobilização de milhares de pessoas em Rio Pardo (RS)

Xie Huanch/Xinhua/EFE/EPA Sessão plenária do XX Comitê Central do Partido Comunista da China em Pequim



O programa Hora H do Agro deste sábado (20) analisou os planos do Partido Comunista Chinês para os próximos anos, após a plenária desta semana. A Pine Agronegócios ressalta que o Brasil tem se beneficiado do comércio com os asiáticos, mas faz um importante alerta, já que a China tem investido na autossuficiência alimentar. No programa, também foi abordado o atentado sofrido por Donald Trump e efeitos no agro. Segundo a Eurasia Group, Trump possui agora entre 70% e 75% de probabilidade de conquistar a presidência. Aqui no Brasil, um dos destaques foi a mobilização de milhares de pessoas em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Produtores rurais, parlamentares, representantes do agro e o governo estadual estiveram no encontro para pedir socorro ao governo federal após as enchentes no Estado.

No oeste do Paraná, outra manifestação ocorreu. Desta vez, contra as recentes invasões de propriedades rurais por indígenas na região. A prefeitura de Guaíra revela que houve aumento de invasões de terras por indígenas desde o início deste mês, o que tem elevado a tensão no local.

Alerta: Partido Comunista define planos para a China; veja quais são

O Partido Comunista Chinês realizou nesta semana uma tradicional plenária entre os dirigentes para delimitar quais serão os planos do país nos próximos anos. O encontro ocorre em um momento em que a China passa por uma série de desafios econômicos, tarifários e geopolíticos. Para o agro, o ponto que mais chama atenção é o objetivo de o país realizar uma profunda reforma do sistema agrário. Já no campo militar, o partido citou a modernização da defesa nacional e do exército. A Pine Agronegócios ressalta que o Brasil tem se beneficiado do comércio com os asiáticos, mas faz um importante alerta, já que o país tem investido na autossuficiência alimentar. Confira a análise!