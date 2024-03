Hora H do Agro repercute o avanço da direita na Europa

Programa também abordou o plano do governo Lula de baixar os preços dos alimentos, o alerta da agência climática dos EUA de que o La Niña pode se antecipar, e os preços da soja,, que tiveram um ponto de virada

DIAS NOBRE/AFP Liderado por André Ventura, o Chega, de extrema direita, conquistou mais que o dobro de votos em relação ao último pleito em Portugal



O programa Hora H do Agro deste sábado, 16, analisou o avanço da direita na Europa. Isso porque no último fim de semana, o partido de centro-direita Aliança Democrática conquistou maioria das cadeiras em Portugal. Já a legenda de extrema-direita conquistou mais que o dobro de votos em relação ao último pleito. Para o agro, este tema importa já que em junho haverá as eleições para o Parlamento Europeu, que desempenha um papel importante em políticas do bloco que podem afetar o Brasil, como a agenda verde. No encontro, também ganhou destaque a habilitação de 38 plantas frigoríficas do Brasil para exportação à China. A medida inclui o envio de carnes bovina, suína e de frango e acontece em um momento onde o abate de animais no país atingiu níveis recordes, segundo o IBGE. Confira se o preço ao pecuarista deve subir e o que esperar dos valores das carnes ao consumidor final.

Entre outros temas abordados estiveram o plano do governo Lula de baixar os preços dos alimentos através de linhas de financiamento do Plano Safra, o alerta da agência climática dos EUA de que o La Niña pode se antecipar e os preços da soja, que tiveram um ponto de virada e interromperam as quedas. Confira!

Avanço da direita na Europa e os impactos no agro

O último fim de semana foi marcado pelo avanço da direita na Europa. Isso porque o partido de centro-direita Aliança Democrática conquistou maioria das cadeiras nas eleições que aconteceram em Portugal. Já a legenda de extrema-direita do país conquistou mais que o dobro de votos em relação ao último pleito. Para o agro, este tema importa já que em junho haverá as eleições para o Parlamento Europeu, órgão que desempenha um papel importante em políticas do bloco que podem afetar o Brasil, como a agenda verde. Confira a análise do cientista político e deputado federal (PL-SP) Luiz Philippe de Orleans e Bragança e da diretora de relações internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Sueme Mori.

China aumenta dependência da carne bovina do Brasil

A China habilitou nesta semana a exportação de carnes bovina, suína e de frango de 38 novas plantas frigoríficas do Brasil. Este foi o maior número de liberações concedidas de uma só vez na história do país. Segundo o Ministério da Agricultura, mais de dez Estados brasileiros foram beneficiados com essa autorização. Mato Grosso e Paraná terão o maior número de habilitações, com seis novos frigoríficos permitidos a embarcar para os chineses. Confira a análise de Maurício Palma Nogueirado, sócio-diretor Athenagro,, sobre o000s efeitos nos preços das carnes ao consumidor e ao pecuarista!

La Niña muda e pode chegar antes; entenda os impactos nos preços de soja e milho!

A agência climática dos Estados Unidos atualizou nesta semana as projeções para o fenômeno El Niño e La Niña. Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica (NOAA) do país, a chance de ocorrência do La Niña nos meses de junho a agosto mudou de 55% na projeção anterior para 62%. A NOAA também faz um alerta: há cerca de 1 em 3 chances de que o fenômeno se desenvolva ainda mais cedo. Confira a análise de Fabio Marin, professor de meteorologia da Esalq/USP, e os efeitos nos preços de soja e milho com a analista de mercado da AgRural, Daniele Siqueira.