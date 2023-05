Hora H do Agro: Veja destaques sobre governo Lula, dólar a R$ 4, demarcação de terras, reforma tributária e El Niño

Programa desta semana entrevistou a deputada Caroline de Toni e o senador Luis Carlos Heinze

Reprodução/Jovem Pan News Kellen Severo no Hora H do Agro



O programa Hora H do Agro deste sábado, 13, analisou a pesquisa da Genial/Quaest, que indicou que 86% do mercado financeiro avalia o governo Lula como negativo. O levantamento, que foi realizado com 92 gestores de fundos de investimentos, também indicou que aumentou o número de entrevistados que acredita que está mais difícil para o presidente aprovar suas pautas no Congresso.

No encontro, também foi abordada a perspectiva para o dólar. Isso porque a moeda nesta semana chegou a atingir o patamar de R$ 4,90. No acumulado de 2023, o real se valorizou cerca de 6,5%. Vem aí uma nova era de dólar a R$ 4? Outro destaque do programa foi o aumento da probabilidade do fenômeno El Niño, além da demarcação de terra indígena em Vicente Dutra (RS), que completou duas semanas. As 75 famílias de pequenos agricultores e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da região tentam se organizar para reverter a decisão assinada pelo presidente Lula. Além dessas famílias, um complexo turístico na cidade e parte da área urbana serão afetados.

Já em Brasília, tanto senadores quanto deputados apresentaram projetos sobre o tema. O senador Luis Carlos Heinze quer anular a decisão de Lula que demarcou seis terras indígenas e a deputada Caroline de Toni prevê que toda demarcação de terra indígena receba antes aval do Congresso. Confira!

86% do mercado financeiro desaprova Lula; saiba o que esperar

Uma pesquisa divulgada nesta semana pela Genial/Quaest revelou que 86% do mercado financeiro avalia o governo Lula como negativo, 12% como regular e apenas 2% como positivo. O levantamento, que foi realizado com 92 gestores de fundos de investimentos, também indicou que aumentou o número de entrevistados que acredita que está mais difícil para o presidente aprovar suas pautas no Congresso. Ao programa Hora H do Agro deste sábado, 13, o sócio-diretor da Arko Advice, Michael López Stewart, avalia que a governabilidade de Lula está mais difícil diante de um Congresso forte e independente. Ele afirma ainda que como o presidente não possui uma base sólida, será necessário maior investimento na articulação política, já que a liberação de recursos é uma medida que apenas ajuda, mas não resolve.

Dólar de volta ao patamar de R$ 4? Entenda

O dólar voltou a operar nesta semana abaixo de R$ 5. No acumulado de 2023, o real se valorizou cerca de 6,5% em relação à norte-americana e foi um dos que mais subiu. Isso significa que voltamos a uma era de dólar a R$ 4?

El Niño: chance sobe para mais de 90%; saiba o que muda no Brasil

A agência climática dos EUA elevou nesta semana a probabilidade do El Niño. Na previsão do mês passado, a chance de ocorrência do fenômeno entre os meses de maio e julho era de cerca de 60% e agora essa chance subiu para mais de 80%. Durante o inverno, a probabilidade aumenta para mais de 90%. A expectativa é que o El Niño se forme de maio a julho e continue no verão.

Durante o programa Hora H do Agro deste sábado, 13, a meteorologista da Nottus, Desirée Brandt, revelou que é praticamente certo que o El Niño se formará. No entanto, ainda não há um consenso sobre a intensidade, que poderia ficar entre fraco a moderado. Com isso, os mapas climáticos já começam a indicar chuvas acima da média no Centro-Sul do Brasil, inclusive no período que normalmente é mais seco. Confira os mapas de chuvas!

Bancada do agro tenta reverter demarcação de terras indígenas

Duas semanas após o presidente Lula demarcar seis terras indígenas, integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária apresentaram projetos sobre o tema. O senador Luis Carlos Heinze, por exemplo, quer anular a decisão de Lula, enquanto a deputada Caroline de Toni prevê que toda demarcação de terra indígena receba antes aval do Congresso. Já em Vicente Dura (RS), uma das áreas afetadas pela demarcação, agricultores tentam se organizar para reverter a demarcação, que irá afetar 75 famílias de pequenos produtores rurais.