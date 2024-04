Israel ataca Irã, dólar dispara, invasões do MST e demarcação de terras indígenas

Confira os destaques e as análises do programa Hora H do Agro deste sábado (20)

Divulgação/Coletivo de Comunicação do MST-BA Em destaque, as invasões realizadas pelo MST em 11 estados brasileiros e anúncio de plano para destinar áreas para reforma agrária



O programa Hora H do Agro deste sábado, 20, analisou os efeitos na geopolítica e agro após Israel atacar o Irã. A ação de Benjamin Netanyahu aconteceu após os iranianos lançarem mísseis no último fim de semana, que foram interceptados pelo sistema de defesa aéreo de Israel, chamado de domo de ferro.

Outro tema abordado foi a disparada do dólar, que chegou a encostar em R$ 5,29. Entre os motivos estão o aumento das tensões no Oriente Médio, juros nos Estados Unidos e piora do quadro fiscal no Brasil. Já no agro, o principal efeito foi sentido em preços de fertilizantes.

No encontro, também estiveram em destaque as invasões realizadas pelo MST em 11 estados brasileiros e o anúncio do governo de um plano para destinar áreas para a reforma agrária. Já na questão indígena, Lula homologou a demarcação de mais duas áreas, uma na Bahia e outra em Mato Grosso. Confira!