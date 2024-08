Milei promete cortar imposto, risco de guerra total no Oriente Medio, IR de Haddad e SOS RS

Confira abaixo os destaques do programa Hora H do Agro deste sábado (3)

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Presidente argentino Javier Milei anunciou medidas para o setor de carnes, leite e disse que até dezembro, o imposto de importação será zerado



O programa Hora H do Agro deste sábado (3), analisou a promessa do presidente da Argentina, Javier Milei, de cortar os impostos sobre exportações do agro. Em uma das principais feiras agrícolas, ele anunciou medidas para o setor de carnes, leite e disse que até dezembro, o imposto de importação será zerado. Apesar disso, ele afirmou que precisará de mais tempo para organizar a economia do país. A consultoria Brasoja prevê que essas taxações sobre o agro só poderão ser reduzidas apenas no fim do mandato de Milei. Uma retirada total seria algo “utópico”.

No encontro, também foi abordado o aumento da tensão no Oriente Médio. Segundo o jornal Financial Times, o risco de uma guerra total na região disparou depois que o líder do Hamas e do Hezbollah foram mortos. Os iranianos acusaram Israel pelo assassinato e prometeram “punição severa”. Para o agro, o tema importa já que o Brasil é o segundo principal fornecedor de produtos agropecuários aos países da região. De lá, nós importamos insumos, como fertilizantes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Aqui no Brasil, o agro acompanha a retomada dos trabalhos no Congresso e o avanço da regulamentação da reforma tributária no Senado, considerada uma tragédia pelo vice-presidente da ABDT, Eduardo Diamantino. Além disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já afirmou que trabalha em cenários para uma reforma, agora do imposto sobre a renda.

No Rio Grande do Sul, o destaque é a medida provisória publicada pelo governo federal com socorro a agricultores afetados pelas enchentes. O setor agro não recebeu bem o documento e disse que ela traz restrições e não atende o pleito.