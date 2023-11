Milei ultrapassa Massa, encontro China-EUA, STF em 2024 e ‘Trator do Ano’: Confira destaques do Hora H do Agro

Programa deste sábado trata da eleição na Argentina e expectativa pela escolha do novo ministro da Suprema Corte

JUAN MABROMATA, Luis ROBAYO / AFP Neste domingo, os argentinos vão às urnas para escolher quem será o próximo presidente do país



O programa Hora H do Agro deste sábado, 18, analisou os cenários para a corrida presidencial na Argentina. Uma pesquisa realizada pela consultoria Atlas Intel, que acertou o resultado do 1º turno, indica que há 48,6% das intenções de votos para Javier Milei, enquanto Sergio Massa tem 44,6%. Quem assumir o cargo terá que lidar com uma economia cambaleante, com inflação acima de 140%, alto índice de pobreza e até falta de combustíveis. Outro tema abordado foi o encontro histórico entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o da China, Xi Jinping. Vale lembrar que desde 2022 a tensão entre os países aumentou. Neste ano, houve o caso de um suposto balão de vigilância chinês, que foi detectado no espaço aéreo dos EUA e uma guerra tecnológica entre americanos e chineses, com diversas sanções e restrições de comércio.

Por fim, as perspectivas para o novo ministro do STF, o que esperar da Corte em 2024 e a competição internacional “Trator do Ano” também estiveram em destaque. Nesta semana, foram divulgadas as máquinas agrícolas vencedoras dessa disputa que tem como objetivo premiar os melhores tratores do mercado europeu, e destacar o que há de mais inovador em termos de mecanização agrícola. Confira:

Argentina: Atlas Intel prevê vitória de Javier Milei em 2º turno

Neste domingo, os argentinos vão às urnas para escolher quem será o próximo presidente do país. Uma pesquisa da consultoria Atlas Intel, que acertou o resultado do primeiro turno na Argentina, revela que 48,6% das intenções de votos para Javier Milei, enquanto Sergio Massa teria 44,6%. Confira a análise do analista de risco político da empresa, Yago Sanches.

O que está por trás do encontro entre Biden e Xi Jinping?

A semana foi marcada por um encontro histórico entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping. Os líderes das duas maiores economias do mundo se reuniram em São Francisco, antes de participarem do fórum do bloco econômico da Apec, que engloba países da Ásia e Pacifico. Durante o encontro, Biden enfatizou ao líder chinês a necessidade de paz e estabilidade no estreito de Taiwan e pediu que a China respeite o processo eleitoral da ilha, que ocorrerá no ano que vem. Já a mídia estatal chinesa revelou que Xi Jinping pediu aos americanos que parassem de enviar armas a Taiwan e apoiassem a “reunificação” pacífica da China com a ilha. Confira análise do professor de relações internacionais do Ibmec, Carlo Cauti, e do pesquisador do Insper Agro Global, Leandro Gilio.

O que esperar do STF em 2024?

Quem irá assumir a vaga de ministro que está aberta? Para o agronegócio, este tema importa, já que é na Corte que pautas relevantes do setor são decididas. Só em 2023, por exemplo, os ministros acabaram com o Marco Temporal das Terras Indígenas e tornaram constitucional a proibição de pulverização aérea no Ceará. Confira a análise da coordenadora de agronegócio da consultoria BMJ, Karina Tiezzi.

Trator do Ano: conheça as máquinas agrícolas campeãs de disputa internacional

Nesta semana, foram divulgadas as máquinas agrícolas vencedoras da disputa internacional “Trator do Ano”, que tem como objetivo premiar os melhores tratores do mercado europeu, e destacar o que há de mais inovador em termos de mecanização agrícola. A competição deste ano contou com quatro categorias: melhor trator sustentável, melhor trator especializado, melhor trator utilitário e melhor trator do ano. O anúncio foi realizado durante a Agritechnica, maior feira de máquinas agrícolas do mundo, que aconteceu na Alemanha. Confira a análise do gerente comercial da RZK Rental, Ronaldo Proceski.