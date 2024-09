Moraes x Musk, resfriamento global, eleição na Câmara e carnes

Confira os destaques do programa Hora H do Agro deste sábado (7)

Odd ANDERSEN / AFP As contas bancárias da Starlink seguem bloqueadas no Brasil há uma semana e o agro monitora o assunto



O programa Hora H do Agro deste sábado (7), analisou os possíveis desfechos do embate entre o ministro do STF Alexandre de Moraes e o bilionário Elon Musk. As contas bancárias da Starlink seguem bloqueadas no Brasil há uma semana e o agro monitora o assunto, diante do temor de impactos na conectividade de áreas rurais. Já em Brasília, parlamentares afirmam que irão entrar com pedido de destituição do ministro na próxima semana.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No encontro, a jornalista Kellen Severo, conversou com o PhD em meteorologia, Luiz Carlos Molion, que não acredita que o Brasil passa pela pior seca da história. A tese do professor, que é crítico à ideia do aquecimento global, é que eventos climáticos extremos se repetem em longos períodos de tempo. Ele também faz a projeção climática para os próximos meses e revela quando as chuvas devem voltar a acontecer.

Na política, o destaque é para a sucessão de Arthur Lira, que a BMJ Consultores classifica como o presidente com maior poder da história da Câmara dos Deputados. Ele deverá deixar o cargo apenas em fevereiro de 2025, mas conseguiu antecipar as discussões sobre sua sucessão para seis meses antes da votação final.

Outro tema abordado foi a perspectiva de elevação dos preços da carne bovina ao consumidor final no ano que vem, puxada pela queda da oferta da proteína animal. Confira!