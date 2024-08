Mpox e o risco de nova pandemia, alerta climático, arroz de Lula e greve

Confira os destaques do programa Hora H do Agro deste sábado (24)

Pascal GUYOT / AFP Programa analisou os riscos que a varíola dos macacos (Mpox) pode gerar às cadeias de abastecimento e ao agro



O programa Hora H do Agro deste sábado (24), analisou os riscos que a varíola dos macacos (Mpox) pode gerar às cadeias de abastecimento e ao agro. Isso porque a Argentina colocou um navio graneleiro em quarentena após a suspeita de um tripulante ter contraído a doença. O setor produtivo olha com atenção este tema já que a Covid-19 gerou severos impactos, com efeitos no transporte marítimo e comércio mundial.

No encontro, a jornalista Kellen Severo também analisou a possibilidade de o governo voltar a importar arroz. Nesta semana, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que Lula está olho no preço do cereal e que o ideal seria a cotação do produto estar entre R$ 90 e R$ 100 a saca ao agricultor. Este tema já gerou muita polêmica com o agro. Após as enchentes no RS, o governo queria importar arroz e vender o produto com um preço tabelado, mesmo o setor negando a necessidade. O leilão para aquisição ocorreu entre suspeitas de fraudes, foi cancelado e até levou à demissão do secretário de política agrícola da época.

Também estiveram em discussão a projeção climática para a safra 24/25 de soja no Brasil, que começa em menos de um mês e estará sob influência do La Niña, e as expectativas e riscos logísticos dos fertilizantes, com aumento das tensões no Oriente Médio, invasão da Ucrânia na Rússia e a greve de ferroviários no Canadá.