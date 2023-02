Protesto: Agricultores franceses fazem tratoraço e paralisam ruas de Paris; entenda

Produtores rurais fecharam as ruas de Paris e fizeram um tratoraço para se manifestar contra uma decisão judicial da União Europeia que proibiu o uso de pesticidas em lavouras de beterraba

Bertrand GUAY / AFP Protesto contra obrigações na agricultura na França



O programa Hora H do Agro deste sábado, 11, analisou as chances de o governo Lula conseguir acabar com a independência do Banco Central, que manteve os juros no Brasil no maior patamar desde 2017. Nesta semana, além de o presidente criticar o patamar dos juros, em 13,75% ao ano, o PSOL apresentou um projeto de lei na Câmara que acaba com a autonomia da entidade monetária.

No encontro, também foi abordado o protesto na França realizado por agricultores e os efeitos da agenda verde no agro brasileiro. Isso porque nesta semana, os produtores rurais franceses fecharam as ruas de Paris e fizeram um tratoraço para se manifestar contra uma decisão judicial da União Europeia que proibiu o uso de pesticidas em lavouras de beterraba.

O programa também contou com uma entrevista exclusiva do secretário de política agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, que destacou os planos para os recursos do crédito rural do BNDES, juros e Plano Safra 23/24, e com a apresentação de um dos maiores drones pulverizadores do mundo, que chegou ao Brasil no fim de 2022 e foi exposto em feiras agrícolas pela primeira vez. Confira!