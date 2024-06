Risco fiscal afeta o agro, dólar, soja e fertilizantes e nova guerra comercial

Confira os destaques do programa Hora H do Agro deste sábado (22)

Ricardo Stuckert/PR Em uma entrevista nesta semana, Lula fez uma crítica ao alto custo de incentivos fiscais e, inclusive, citou o agronegócio



O programa Hora H do Agro deste sábado (22) analisou os riscos de o agronegócio brasileiro perder os benefícios fiscais que possui atualmente. Em entrevista nesta semana, o presidente Lula criticou o volume de incentivos e, inclusive, citou o agronegócio. A fala ocorre em um momento de piora das contas públicas e maior sede de arrecadação por parte do governo. Outro destaque do programa foi a disparada do dólar, que chegou a se aproximar de R$ 5,50 diante de um cenário fiscal delicado. A alta da moeda americana traz impactos para a formação dos preços da soja e também para os insumos agrícolas, como fertilizantes e defensivos.

Já no cenário internacional, a China iniciou uma nova guerra comercial, mas desta vez com a União Europeia. O país asiático abriu uma investigação antidumping sobre carne suína de bloco europeu, que ocorre quando há suspeita de comercialização de produtos a preços abaixo do custo de produção. A medida foi vista como uma retaliação por parte dos chineses já que recentemente, a União Europeia decidiu impor tarifas de quase 50% sobre os veículos elétricos do país asiático. A análise do Insper Agro Global é que o Brasil pode se beneficiar; entenda!

Quem vai pagar essa conta? Fim de benefícios fiscais no radar do governo

Os benefícios fiscais do agro brasileiro podem estar em xeque. Em uma entrevista nesta semana, Lula fez uma crítica ao alto custo desses incentivos fiscais e, inclusive, citou o agronegócio. O presidente chegou a dizer que ficou mal impressionado com o volume e lembrou que a Confederação Nacional da Agricultura possui quase R$ 60 bi em benefícios. A fala de Lula acontece em um contexto de piora das contas públicas e maior apetite do governo por arrecadação. Confira os possíveis impactos de uma perda de incentivos no agro e na economia!