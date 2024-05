Tragédia no RS: histórias do agro, previsão de chuva e importação de arroz

Hora H do Agro deste sábado (18) continua com a cobertura especial sobre as enchentes no Rio Grande do Sul

DONALDO HADLICH /CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Conforme o nível da água reduz em algumas cidades do Rio Grande do Sul, os estragos começam a aparecer com maior intensidade



O programa Hora H do Agro deste sábado (18) continua com a cobertura especial sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Desta vez, fomos até algumas das regiões mais afetadas do Estado para conhecer histórias do agro. Em Estrela, conhecemos o produtor de leite Eloi Wermann, que perdeu quase todos os seus animais para a enxurrada. Já em Encantado, foi a vez da criadora de suínos Priscila Bonfanti dar o seu relato. Apesar dos prejuízos, ela não quer desistir da atividade. Em Lajeado, conhecemos o médico veterinário Hermes Radmann, que se juntou com outros profissionais para fazer o atendimento gratuito de diversos animais. Alguns desses voluntários tiveram que chegar de barco em áreas que estavam isoladas há mais de 15 dias.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Enquanto isso, o clima no Rio Grande do Sul não deu trégua em algumas regiões. Na semana, o Estado registrou um tornado na área rural de Gentil, além de tremores de terra em Caxias do Sul. Além disso, uma massa de ar frio avançou para o Estado, provocando também geadas. O programa faz uma análise sobre o que está acontecendo por lá e as projeções do clima para o Estado e o restante do Brasil.

Produtor de leite perde mais de 100 animais para as enchentes no RS

Conforme o nível da água reduz em algumas cidades do Rio Grande do Sul, os estragos começam a aparecer com maior intensidade. Em algumas áreas, o que se vê é um cenário de total destruição. No agro, o produtor de leite em Estrela, Eloi Wermann, quase todos os animais de sua propriedade, além de maquinários, parte da lavoura de soja e a estrutura que abrigava os animais. Confira!