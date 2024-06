Vitória de Trump em debate, imposto ESG no agro e mudanças no Plano Safra

Confira os destaques do programa Hora H do Agro deste sábado (29)

Elijah Nouvelage / AFP e BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Programa traz uma análise da consultoria Arko Advice das eleições norte-americanas



O programa Hora H do Agro deste sábado (29) analisou os impactos do primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden, que ocorreu nesta semana. Além da troca de acusações entre os pré-candidatos, estiveram também em destaque a economia norte-americana e a geopolítica. Na análise da consultoria Arko Advice, Biden teve uma péssima performance, fato que acendeu um alerta dentro do Partido Democrata. A expectativa do diretor da empresa, Thiago de Aragão, é que o ambiente político nesta próxima semana será decisivo para o rumo da disputa eleitoral.

Ainda no cenário internacional, a Dinamarca aprovou nesta semana o primeiro “imposto ESG” do mundo sobre o agronegócio. Na prática, o “pum” da vaca será taxado com o objetivo de atingir a meta climática de redução das emissões de gases. Os dinamarqueses afirmam que querem ser uma inspiração para outros países. Aqui no Brasil, será que a moda pega?

Enquanto isso, o governo Lula adiou o anúncio do Plano Safra 24/25. A divulgação está programada agora para 3 de julho. Especialistas indicam que a mudança na data de divulgação pode impactar o recebimento de recursos financeiros nos bancos e a compra de insumos por parte de agricultores. Confira!