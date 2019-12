10% dos brasileiros devem deixar compras de Natal para a última hora, diz SPC

Ravena Rosa/Agência Brasil 50% das pessoas prefere comprar os presentes na última hora para tentar encontrar promoções



Há apenas cinco dias do Natal, muitos brasileiros ainda não compraram os presentes para a data comemorativa e prometem encher as lojas dos comércios de rua e dos shoppings. De acordo com um levantamento feito pela SPC Brasil e divulgado nesta quarta-feira (18), 10% dos consumidores devem deixar as compras de Natal para a última hora.

A esperança de encontrar promoções com a proximidade da data é a principal justificativa de 50% dos entrevistados que estão com as compras atrasadas. Além disso, 20% deles estão à espera do pagamento da segunda parcela do 13º salário e 12% alegam falta de tempo para ir atrás dos presentes da lista. Há, ainda, 11% dos entrevistados que admitem falta de organização e outros 10% que culpam a preguiça de ir às compras.

A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti diz que os gastos de última hora podem atrapalhar o orçamento e dificultar a pesquisa de preços. “Quando a pessoa vai às compras na última hora, em geral ela encontra as lojas cheias, acaba tendo que comprar o produto que está disponível, e não o que ela tinha planejado e, muitas vezes, acaba ultrapassando o valor que tinha no orçamento. Quem deixar para fazer essas compras em janeiro pode encontrar as lojas mais vazias, fazer as compras com calma, procurar o presente que, de fato, cabe no orçamento, e ter tempo de se programar.”

A pesquisa do SPC Brasil ouviu 686 pessoas nos 27 estados brasileiros e aponta, também, que apenas 3% dos entrevistados vão adiar as compras natalinas para janeiro de 2020.

*Com informações do repórter Victor Moraes