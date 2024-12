131 empresas têm contas bloqueadas por envolvimento com golpe da CNH

Detran recomenda que qualquer notificação recebida por meios não oficiais seja ignorada e que os motoristas entrem em contato com a ouvidoria ou utilizem o canal Fala SP para denúncias

O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou bloqueio de 131 contas bancárias de empresas suspeitas de participarem de um esquema de fraude relacionado à suspensão de carteiras de habilitação. A operação foi desvendada pela terceira delegacia de polícia de combate à lavagem de dinheiro, que descobriu que os criminosos estavam enviando mensagens de texto fraudulentas para as vítimas. Essas mensagens redirecionavam os destinatários para sites falsos, onde eram induzidos a fornecer informações pessoais e bancárias. Com esses dados, os golpistas geravam cobranças fraudulentas, cujos valores eram transferidos para contas de empresas fantasmas.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo emitiu um alerta importante para os motoristas, esclarecendo que não realiza contato por SMS, aplicativos de mensagem, ligações telefônicas ou e-mails. As notificações de suspensão ou cassação da carteira de habilitação são enviadas exclusivamente por carta, que inclui um QR Code direcionando ao portal oficial do Detran.

No portal, os motoristas podem acessar detalhes do processo e, se necessário, apresentar defesa. O Detran recomenda que qualquer notificação recebida por meios não oficiais seja ignorada e que os motoristas entrem em contato com a ouvidoria do Detran ou utilizem o canal Fala SP para denúncias. Desde o início do ano, a justiça já determinou o bloqueio de 678 contas bancárias, e as investigações continuam em andamento.

