2,8 milhões de tentativas de fraude em cartões de crédito ocorreram apenas no primeiro semestre de 2021

Número de golpes é 8% maior em comparação ao mesmo período de 2021

Agência Brasil De acordo com um novo relatório da IBM, 35% dos brasileiros entrevistados já foram vítima de fraude por cartão de crédito



Somente no primeiro semestre de 2022, foram registradas mais de 2,8 milhões de tentativas de fraudes em cartões de crédito. O número é 8% maior em comparação ao mesmo período de 2021. Para a especialista em Direito Digital, Elaine Keller, esse crescimento pode estar relacionado à pandemia: “Cada vez mais a gente tem aprendido a comprar online. E as compras online não podem ser feitas com dinheiro em espécie. Elas acontecem com cartão de crédito, transferência bancária, Pix … Por isso as fraudes em compras online têm ocorrido com maior frequência”. De acordo com um novo relatório da IBM, 35% dos brasileiros entrevistados já foram vítima de fraude por cartão de crédito. Este tipo de golpe financeiro é o mais comum em todos os países, mas os brasileiros são os mais preocupados com essa prática criminosa entre as nações pesquisadas. Cerca de 85% dos brasileiros estão mais preocupados com questões de segurança financeira. “A primeira coisa que o titular do cartão de crédito deve fazer, em caso de fraude, é notificar a operadora do cartão ou o seu banco, se esse cartão de crédito estiver ligado a um banco. E também fazer um boletim de ocorrência”, alerta a advogada.

Os golpes bancários no Brasil devem gerar prejuízos de ao menos R$ 2,5 bilhões até o final do ano. Desde junho deste ano, o militar reformado reformado André Luiz Grigório é uma das vítimas de transtornos com sua operadora de cartão de crédito por uma série de cobranças de compras online que ele não fez: “Eu não fiz essa compra, liguei na operadora, eu bloqueio o cartão. Eles gastam, em média, 60 a 30 dias para mandar um novo cartão para mim, porque aqui é o interior do Mato Grosso do Sul. E quando chega o cartão e eu vou desbloquear, eu desbloqueio o cartão e a primeira conta que eu realizo online, logo em seguida vem mais fraudes”.

*Com informações do repórter Vinicius Moura