Mais de 3 mil motoristas são autuados por embriaguez durante os feriados de Natal e Ano Novo em São Paulo

Governo do Estado de São Paulo 176 mil pessoas foram multadas e 76 morreram nas estradas durante os feriados de Natal e Ano Novo



As rodovias de São Paulo registraram 76 mortes durante o feriado de Natal e Ano Novo. No período, 3.300 motoristas foram autuados por embriaguez e 176 mil multas foram aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal. Secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto destaca a grande movimentação nas estradas paulistas.

“Tivemos mais de cinco milhões de veículos se deslocando. No litoral, foram mais de um milhão e meio de veículos. As rodovias foram bastante utilizadas, e foram coordenadas por essa ação, usando novas tecnologias como os OCLs, usando os drones, tudo para um melhor planejamento da ação no Estado de São Paulo. Isso fez com que os órgãos de controle pudessem estar mais próximos, tendo um bom resultado para o usuário das estradas”, declarou.

João Octaviano ressalta que Operação Verão Mais Seguro segue até o Carnaval, em fevereiro. O secretário estadual de Logística e Transportes fez o balanço das operações com a Artesp, Polícia Rodoviária e a Concessionária ViaOeste.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos.