37% das mulheres dividem igualmente cuidados com filhos em SP

A criação dos filhos é cada vez menos uma responsabilidade exclusiva das mães na capital paulista. Uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo divulgada nesta quarta-feira (4) aponta que 37% dos paulistanos dividem o cuidado das crianças com um parceiro. Em 2019, esse índice era de 12%.

Ao mesmo tempo, 33% das mulheres entrevistadas afirmaram que tomavam conta dos filhos delas sozinhas no ano passado. Agora, esse número caiu para 18%.

Ainda de acordo com a pesquisa, a percepção de que os afazeres domésticos são divididos igualmente em São Paulo é maior entre os homens. Para 52% deles, as tarefas são compartilhadas de maneira igualitária. Para as mulheres, o percentual cai para 39%

O coordenador geral da Rede, Jorge Abraão, diz que os dados refletem o machismo da sociedade. “Evidencia que a visão dos homens é um pouco mais alargada nesse sentido.”

Para o levantamento, a Rede Nossa São Paulo entrevistou 800 pessoas entre 2018 e 2020.

*Com informações do repórter Leonardo Martins