Abertura de empresas no país cai 29,5% em abril, mostra boletim

A pandemia da Covid-19 impactou a abertura de novos negócios no Brasil. É o que aponta o primeiro Boletim do Mapa de Empresas, divulgado pelo governo federal nesta quinta-feira (18).

De acordo com dados colhidos em todas as 27 Juntas Comerciais, em abril deste ano foram abertas 189.878 empresas no país, índice que representa uma redução de 29,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Da mesma forma, o número de negócios fechados após o início da pandemia, também foi menor do que a média dos últimos anos.

Esses dados, na avaliação do Secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luis Felipe Monteiro, mostram que, mesmo diante das dificuldades, o empreendedor confia que ainda conseguirá retomar o negócio.

Segundo o Mapa de Empresas do Brasil, até abril deste ano, o país tinha mais de 18 milhões de empresas ativas, considerando matrizes, filiais e microempreendedores individuais. Cerca de 46% desses negócios estão no setor de serviços e 35% no comércio. São Paulo é o estado com o maior número de empresas no Brasil, com 5,2 milhões, sendo 295 mil abertas somente no primeiro quadrimestre de 2020.

De qualquer forma, como explica o Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel, ainda é cedo para traçar um panorama sobre o impacto das restrições impostas pela pandemia no ambiente de negócios do país.

O Mapa de Empresas do Brasil também mostra que no primeiro quadrimestre deste ano houve uma melhora de 14 horas no tempo médio para abertura de uma empresa no país, que agora é de três dias e 21 horas. No DF, o negócio sai em pouco mais de 24 horas, enquanto na Bahia o registro do empreendimento pode levar quase 10,5 dias e meio.

De qualquer forma, os dados deixam claro que há um avanço dos órgãos federais, estaduais e municipais em direção a um ambiente de negócios mais dinâmico no país.

*Com informações do repórter Antonio Maldonado