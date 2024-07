Abrigo Solidário é reaberto após baixas temperaturas em São Paulo

Local funciona das 19h às 8h do dia seguinte, na estação Pedro II, com entrada pela Rua da Figueira; previsão do Inmet indica que esta segunda pode ser o dia mais frio do ano

Divulgação/ Governo de SP O abrigo oferece alimentação noturna e um ticket para fazer o café da manhã no Bom Prato da 25 de março



A cidade de São Paulo está passando por uma onda de frio. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que esta segunda-feira (1) pode ser o dia mais frio do ano. A capital paulista registrou chuviscos e termômetros marcando 10ºC entre a madrugada e o início da manhã. A última vez que a cidade experimentou temperaturas tão baixas foi em 29 de maio, quando os termômetros marcaram 10,4ºC. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo informou que a tarde deste domingo (30) foi a mais fria do ano, com uma média de 15,2ºC e mínima de 13,2ºC em Parelheiros, no extremo sul da cidade. Em resposta ao frio, a Prefeitura reativou o abrigo solidário, destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade. Na primeira noite de abertura, 60 pessoas passaram pelo local, com 41 homens, quatro mulheres e oito animais pernoitando no local.

O abrigo oferece alimentação noturna e um ticket para fazer o café da manhã no Bom Prato da 25 de março, além de cobertores e roupas arrecadadas pelo Fundo Social. O capitão Farina, da Defesa Civil, destacou a importância do acolhimento, que inclui a separação de espaços para homens, mulheres, famílias e animais de estimação. O abrigo funciona das 19h às 8h do dia seguinte, na estação Pedro II, com entrada pela Rua da Figueira. A iniciativa visa proporcionar um pouco de conforto e segurança para aqueles que enfrentam o frio sem um teto. A ação da Prefeitura é uma resposta emergencial às baixas temperaturas e busca minimizar os impactos do frio intenso na população mais vulnerável.

Publicado por Luisa Cardoso