Acadêmicos do Baixo Augusta reúne foliões em ‘desfile parado’ em São Paulo

Vale do Anhangabaú ficou totalmente isolado por tapumes e a entrada era controlada; participantes comemoram retorno dos desfiles

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação de foliões no Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo



No final de semana, as ruas de São Paulo receberam alguns dos tradicionais blocos de Carnaval. O Acadêmicos do Baixo Augusta reuniu milhares de foliões em um “desfile parado”. O Vale do Anhangabaú ficou totalmente isolado por tapumes e a entrada era controlada. Não foi cobrado ingresso, mas era preciso se cadastrar antecipadamente e apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. A editora de matemática, Kátia Queiroz, aprovou a organização. “É uma delícia voltar a ter vida de um jeito seguro, de um jeito protegido, de um jeito onde a felicidade está espalhada com segurança”, afirmou à Jovem Pan News. O advogado Lucas Lobo também compartilhou a felicidade por ver o Carnaval acontecendo novamente. “Está maravilhoso, muito legal, uma energia muito boa. Baixo Augusta é sempre assim, uma energia maravilhosa. Estamos na rua de novo”, disse. Ao todo, 50 blocos desfilaram no feriado prolongado. Segundo a Prefeitura da capital paulista, não foram registrados problemas nos eventos. A proposta da gestão de São Paulo é que os desfiles aconteçam também em julho, o que ainda não foi descartado pelas entidades responsáveis.

*Com informações da repórter Carolina Abelin